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Jeopolitik gerilimin azalmasıyla geriledi

ABD-İran gerilimlerinin sakinleşmesiyle küresel piyasalarda görülen sakinleşmenin ardından düştü. İki ülke arasında yükselen gerilimlerin Pazartesi gün sonuna doğru hafiflemesiyle yüzde 1.0’e yakın geriledi. , yüzde 0.99 düşüşle 68.23 dolardan, ABD hafif de yüzde 0.85 düşüşle 62.73 dolardan işlem görüyor.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 7.1.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 10:54
Jeopolitik gerilimin azalmasıyla petrol fiyatları geriledi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 68,71 dolardan işlem görüyor.

Dün 71,28 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 68,90 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 68,71 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,72 dolardan alıcı buldu.

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ABD, İran ve Irak arasında artan gerginlik Orta Doğu bölgesinden ham petrol arzını tehlikeye sokarak fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturmuştu.

Uzmanlar, bu yöndeki beklentilerde gerçekleşen değişiklik sonucunda fiyatlarda hızlı bir gerileme oluştuğunu belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,20 ile 68,29 dolar aralığının direnç, 68,11 ile 68,02 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Jeopolitik gerilimin azalmasıyla petrol fiyatları geriledi
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