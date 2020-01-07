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Sepeti 70.89 dolara yükseldi

İhraç Eden Ülkeler Örgütü () Petrol sepetinin varil fiyatı, dün 1.50 dolar artışla, önceki günkü 69.39 dolardan, 70.89 dolara yükseldi.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 7.1.2020 17:24
OPEC Petrol Sepeti 70.89 dolara yükseldi

OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepetinin varil fiyatı 03 Ocak'ta sona eren haftada, 0.07 dolar artışla ortalama 68.35 dolar oldu. OPEC Petrol Sepeti, önceki hafta ortalama 68.28 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

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OPEC Petrol Sepeti 70.89 dolara yükseldi
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