Bakan Albayrak'tan flaş açıklama: 2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Sivas'ta iş dünyası ile buluşma programları kapsamında konuştu. Bakan Albayrak, "2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:

Türkiye küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeyecek bir ekonomik alt yapıyı ve değişimi ortaya koymak zorunda.

ENFLASYON VE FAİZDE TEK HANE MESAJI

Türkiye 2019'un son çeyreğinde yüzde 5 büyüyecek. 2020'de enflasyonda ve faizde kalıcı tek haneyi göreceğiz.

Türkiye 2020'ye çok daha güçlü adımlarla giriyor. Kur saldırılarından bu yana TL yüzde 10 değer kazandı.

Gıda enflasyonunda birilerinden çok çektik sahaya ineceğimiz bir yıl olacak.

ÇİFTÇİLERE GERİ ÖDEME MÜJDESİ

Bakan Albayrak geri ödemede sorun yaşayan çiftçiler için, "Ziraat Bankası %9 faizle 5 yıla kadar vadelendirecek" dedi.