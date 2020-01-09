Petrol fiyatları Bağdat saldırısıyla yükseldi

Petrol fiyatları, Perşembe günü Bağdat'a yapılan roket saldırısının yatırımcı güvenini sarsmasıyla yükseldi. Perşembe günü Bağdat'ta yabancı kurumlara ve hükümete ait binaların yer aldığı Yeşil Bölge'ye düzenlenen saldırıda can kaybı olmadı. Söz konusu saldırı petrol piyasalarında artışa yola açarken, kazançlar ABD Başkanı Donald Trump'ın Çarşamba günkü konuşması sonrası Tahran ve Washington'ın bölgede krizi hafifletmeye yönelik çalışmalarıyla kısıtlandı. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 65,59 dolardan işlem görüyor.

Dün 71,13 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 65,81 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 65,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,76 dolardan alıcı buldu.

GÜNCEL PETROL FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN!

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran'ın Irak'taki üslere düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini açıkladı.

İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulanacağını belirten Trump, "İran büyük ihtimalle saldırı pozisyonundan çıkıyor." ifadesini kullandı.

Trump'ın açıklamalarının ardından Orta Doğu'da son günlerde artan güvenlik endişelerinin yumuşadığına dikkati çeken uzmanlar, bölgeden küresel piyasalara yapılan ham petrol ihracatıyla ilgili risklerin azaldığını belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,97 ile 66,19 dolar aralığının direnç, 65,53 ile 65,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.