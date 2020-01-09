TİM Başkanı Gülle'den ihracat açıklaması

TİM Başkanı İsmail Gülle ihracat rakamlarına ve yeni hedeflere ilişkin açıklamalarda bulundu.

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Şu anda ihracatta ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'in üzerinde bir artışla gidiyoruz" açıklamasında bulunarak, bu yıl ihracatta 190 milyar dolar hedeflendiğini söyledi.

Gülle ayrıca, "Avro/dolar paritesinin ihracatımıza olumsuz etkisi 5 milyar dolar seviyesinde. İhracatımız içerisinde yüksek teknoloji ürünlerinin payı artıyor." dedi. Yerli otomobil hakkında da konuşan Gülle, "Türkiye'nin Otomobili'nin ihracatını gerçekleştirmek ve onu dünyaya tanıtarak satmak bizim için çok gurur verici olacak." ifadelerini kullandı.