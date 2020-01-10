Borsada yeni rekor! 119 bini aştı

Son dakika haberi: Borsada güçlü yükseliş sürüyor. Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi bugün 119 bini aşarak rekor seviyeye ulaştı.

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Dün artan küresel risk iştahının yanı sıra döviz kurları ve tahvil faizlerindeki düşüşlerin desteğini de alan Borsa İstanbul'da, banka hisseleri öncülüğünde BIST 100 endeksinde tarihi yükselişlerden biri görüldü.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günlük işlem hacminin ilk kez 20 milyar lirayı aştığı günde, yüzde 4,53 değer kazanan BIST 100 endeksi dün 117.990,45 puanla 13 Mart 2018'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, ABD ile İran arasındaki gerilimin, ABD tarafından gelen "ön koşulsuz müzakere" teklifi ve İran'da yetkililerin sakin tondaki açıklamaları ile azaldığını belirterek, piyasaların veri odaklı seyrine döndüğünü kaydetti.

Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde yeni hedefin tarihi zirve olan 121.532 seviyeleri olacağını söyledi.

Analistler, kar satışlarının etkisini artırması durumunda ise 116.000 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini bildirdi.