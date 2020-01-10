Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı!

Son dakika haberi: Eylül'de 13,8 olan işsizlik Ekim'de %13.4 olarak gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI %13,4 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ



Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile %13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artış ile %15,7 oldu.

İSTİHDAM ORANI %45,9 OLDU



İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 527 bin kişi azalarak 28 milyon 343 bin kişi, istihdam oranı ise 1,6 puanlık azalış ile %45,9 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 270 bin, sanayi sektöründe 30 bin, inşaat sektöründe ise 305 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe çalışanlarda 78 bin kişilik artış gerçekleşti. İstihdam edilenlerin %17,9'u tarım, %20,0'si sanayi, %5,8'i inşaat, %56,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,0 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2019 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 82 bin kişi artarak 32 milyon 740 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık azalış ile %53,0 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %34,9 OLDU

Ekim 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artarak %34,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan artarak %23,5 oldu.

15-64 YAŞ GRUBUNDA İŞSİZLİK ORANI %13,7, İSTİHDAM ORANI %50,5 OLDU

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puan artışla, %13,7, tarım dışı işsizlik oranı ise 2,1 puanlık artışla %15,8 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 1,6 puanlık azalışla 50,5, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalışla %58,6 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %25,3, İSTİHDAM ORANI %32,8 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 puan artışla, %25,3, istihdam oranı ise 1,9 puan azalarak %32,8 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0,8 puanlık azalışla %43,8 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puanlık artışla %26,0 seviyesinde gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %13,6, İSTİHDAM ORANI %45,7 OLDU

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,3 puan azalarak %13,6 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 96 bin kişi azalarak 4 milyon 438 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak %45,7 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 122 bin kişi artarak 28 milyon 229 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek %52,9 oldu. İşgücüne katılan sayısı 27 bin kişi artarak 32 milyon 667 bin kişi olarak tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 92 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 45 bin kişi, hizmet sektöründe 49 bin kişi, sanayi sektöründe ise 120 bin kişi arttı