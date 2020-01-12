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Piyasalarda rüzgârı! Son 2 yılın en iyisi

ABD-İran geriliminin yumuşaması, ekonomisi toparlanmaya başlayan 'yi ön plana çıkararak yıldızını parlattı. Hisse senedi piyasasına 1 milyar liradan fazla net yabancı girişi olurken, tahvil faizleri ve risk priminde sert düşüşler yaşandı.

Giriş Tarihi: 12.1.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 10:40
Piyasalarda Türkiye rüzgârı! Son 2 yılın en iyisi

ENDEKS 119 BİN PUANI GEÇTİ

Bir önceki haftayı 113 bin 684 puandan tamlayan ve haftanın ilk işlem günü olan 6 Ocak'ta 111 bin 412 puana inen borsa, son 4 işlem gününde adeta şaha kalktı. 4 günde yüzde 6.5 yükselen Borsa İstanbul'da endeks hafta 118 bin 664 puandan tamamladı. 28 Şubat 2018'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştiren endeks, cuma günü 119 bin seviyesini gördü. Borsa İstanbul haftalık bazda yüzde 4.4 ile dünyanın en fazla değer kazanan piyasası oldu. İşlem gören şirketlerin değeri 4 günde 60 milyar lira artarak 1 trilyon 155 milyara çıktı. Bankacılık endeksinde haftalık yükseliş yüzde 8.96 oldu.

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Piyasalarda Türkiye rüzgârı! Son 2 yılın en iyisi
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