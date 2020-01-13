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Bakan Albayrak ekonomideki iyileşmenin müjdesini verdi

Bakan Albayrak: 2019‘da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı. 2020’de bunu çok daha ileri taşıyacağız. 2 yıllık tahvil faizimiz %10,72 ile 6 Ocak 2017’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kur atağı sonrası oluşan %28,27’lik oranından 1.755 baz puanlık düşüş sağladık. Ülke risk primimiz 267 puan ile Mayıs 2018’den beri en düşük seviyeye ulaştı.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 13.1.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 18:26
Bakan Albayrak ekonomideki iyileşmenin müjdesini verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ülke risk primimiz 267 puan ile Mayıs 2018'den beri en düşük seviyeye ulaştı. 2019'da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı. 2020'de bunu çok daha ileri taşıyacağız" dedi.

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Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Ülke risk primimiz 267 puan ile Mayıs 2018'den beri en düşük seviyeye ulaştı. Kur atağı yaşadığımız 2018 Ağustos'tan bugüne yaklaşık 320 baz puan iyileşme sağladık. 2019'da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı. 2020'de bunu çok daha ileri taşıyacağız. 2 yıllık tahvil faizimiz yüzde 10,72 ile 6 Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kur atağı sonrası oluşan yüzde 28,27'lik faiz oranından 1.755 baz puanlık düşüş sağladık. Enflasyonla mücadelede ve piyasa beklentilerinde sağladığımız iyileşme sürecin

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Bakan Albayrak ekonomideki iyileşmenin müjdesini verdi
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