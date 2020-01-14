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Bakan Dönmez açıkladı: TANAP ve TürkAkım ile 21,75 milyar metreküp getireceğiz

Enerji ve , "Sadece ulusal değil birçok uluslararası projeyi de hayata geçirdik. TANAP ve TürkAkım’ı enerjide merkez ülke olma yolunda attığımız en stratejik adımlar oldu. TANAP ve TürkAkım ile ülkemize ilk etapta yıllık 21,75 milyar metreküp getireceğiz." açıklamasında bulundu.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 14.1.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 11:18
Bakan Dönmez açıkladı: TANAP ve TürkAkım ile 21,75 milyar metreküp doğal gaz getireceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sadece ulusal değil birçok uluslararası projeyi de hayata geçirdik. TANAP ve TürkAkım'ı enerjide merkez ülke olma yolunda attığımız en stratejik adımlar oldu. TANAP ve TürkAkım ile ülkemize ilk etapta yıllık 21,75 milyar metreküp doğal gaz getireceğiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

Sanayide kullanılan yıllık 12 milyar metreküp doğal gazın 5,2 milyar metreküpü yani yüzde 43'ü OSB'lerimizde üretime dönüşüyor. Ülkemizde sanayinin tükettiği 140 milyar kWh elektriğin, 42 milyar kWh'i yani yüzde 30'u OSB'lerimizde emekle birleşti ve katma değere dönüştü" dedi.

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Bakan Dönmez açıkladı: TANAP ve TürkAkım ile 21,75 milyar metreküp doğal gaz getireceğiz
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