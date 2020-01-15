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Aralık ayında arttı!

İstatistik Kurumu () Aralık 2019'a ilişkin istatistiklerini açıkladı. Aralık 2019'da satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 46 arttı. Türkiye genelinde 2019 yılındal satılan konut sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,9 azalarak 1 milyon 348 bin 729 oldu.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 15.1.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 11:34
Aralık ayında konut satışları arttı!

İstatistik Kurumu, Aralık 2019'a ilişkin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde geçen yıl 1 milyon 348 bin 729 konut satış sonucu el değiştirdi. bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,9 geriledi.

Satışlarda 237 bin 675 konutla en yüksek pay (yüzde 17,6) İstanbul'un oldu. İstanbul'u 132 bin 486 konut satışıyla (yüzde 9,8) Ankara, 79 bin 221 konut satışıyla (yüzde 5,9) İzmir izledi.

Konut satış sayısının en düşük olduğu il ise 185 konutla Ardahan oldu. Türkiye genelinde geçen yıl satılan konutların 332 bin 508'i ipotekli, 1 milyon 16 bin 221'i ise diğer satış türünde gerçekleşti.

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Aralık ayında konut satışları arttı!
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