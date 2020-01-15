Aralık ayında konut satışları arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2019'a ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde geçen yıl 1 milyon 348 bin 729 konut satış sonucu el değiştirdi. Konut satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,9 geriledi.

Satışlarda 237 bin 675 konutla en yüksek pay (yüzde 17,6) İstanbul'un oldu. İstanbul'u 132 bin 486 konut satışıyla (yüzde 9,8) Ankara, 79 bin 221 konut satışıyla (yüzde 5,9) İzmir izledi.

Konut satış sayısının en düşük olduğu il ise 185 konutla Ardahan oldu. Türkiye genelinde geçen yıl satılan konutların 332 bin 508'i ipotekli, 1 milyon 16 bin 221'i ise diğer satış türünde gerçekleşti.