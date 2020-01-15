Tahvil faizi 3 yılın en düşük seviyesine geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2019'da politika faizini toplamda 1200 baz puan indirmesi, enflasyondaki sert düşüş ve ülke risk primindeki (CDS) geri çekilmenin etkisiyle 2 yıllık gösterge tahvili bileşik faizi, yüzde 26 seviyesinden yüzde 10'lara düştü.

Tahvil-bono piyasasında yılbaşından beri yüzde 12'nin altına işlem gören 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, bu hafta uzun bir aranın ardından ilk defa yüzde 11'in altına geriledi. Dün tahvil faizi, yüzde 10,55 ile 29 Aralık 2016'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Tahvil faizindeki düşüşte, faiz indirim beklentisinin yanı sıra CDS'in 1,5 yılda 523 baz puandan 265 baz puana gerilemesinin de etkisi oldu.