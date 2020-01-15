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3 yılın en düşük seviyesine geriledi

Tahvil-bono piyasasında 2 yıllık , küresel risk iştahının iyileşmesi, Türk lirası (TL) varlıklara ilginin artması ve Merkez Bankası'nın indirimine devam edeceği beklentisiyle 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, 29 Aralık 2016'dan bu yana en düşük seviye olan yüzde 10,55'i gördü

AA Haberler
Giriş Tarihi: 15.1.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 12:24
Tahvil faizi 3 yılın en düşük seviyesine geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2019'da politika faizini toplamda 1200 baz puan indirmesi, enflasyondaki sert düşüş ve ülke risk primindeki (CDS) geri çekilmenin etkisiyle 2 yıllık gösterge tahvili bileşik faizi, yüzde 26 seviyesinden yüzde 10'lara düştü.

Tahvil-bono piyasasında yılbaşından beri yüzde 12'nin altına işlem gören 2 yıllık , bu hafta uzun bir aranın ardından ilk defa yüzde 11'in altına geriledi. Dün , yüzde 10,55 ile 29 Aralık 2016'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Tahvil faizindeki düşüşte, indirim beklentisinin yanı sıra CDS'in 1,5 yılda 523 baz puandan 265 baz puana gerilemesinin de etkisi oldu.

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Tahvil faizi 3 yılın en düşük seviyesine geriledi
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