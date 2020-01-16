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ticaret anlaşması sonrası düşüşe geçti

, Çarşamba günü imzalanan ABD-Çin ticaret anlaşmasının ilk fazı sonrasında belirsizliklerin azalmasıyla birlikte düşüşe geçti. , yüzde 0.09 düşüşle 1,552 dolardan, ise yüzde 0,04 düşüşle 293 liradan işlem görüyor. İşte hakkında tüm gelişmeler!

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 16.1.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 10:53
Altın fiyatları ticaret anlaşması sonrası düşüşe geçti

Çarşamba günü imzalanan ABD-Çin ticaret anlaşmasının ilk fazı sonrasında altın fiyatı, belirsizliklerin azalmasıyla birlikte düşüşe geçti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, Çarşamba günü Beyaz Saray'da ticaret anlaşmasının ilk aşamasını imzaladılar.

Anlaşmanın 30 gün içinde resmi olarak uygulamaya konulması beklenirken, iki ülke arasındaki uzlaşı kapsamında Çin, ABD ürünleri satın alımını 2017 düzeylerinin üzerine çıkaracak.

Değerli metallerden paladyum rekor seviyeye ulaşırken, platin de iki yılın zirvesine yaklaştı

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Değerli metallerde;

- gümüş, yüzde 0.54 düşüşle 17.89 dolardan,
- altın, yüzde 0.09düşüşle 1,552.60 dolardan,
- bakır, yüzde 0.45 düşüşle 2.85 dolardan,
- platin, yüzde 0.78 düşüşle 1016.90 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.69 artışla 2,180.00 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 293 iraya, çeyrek altın 480 liraya, Cumhuriyet altını da 1,985 liraya geriledi.

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Altın fiyatları ticaret anlaşması sonrası düşüşe geçti
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