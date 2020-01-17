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1 tirlyon dolar piyasa değerine ulaşan dördüncü şirket oldu

ABD’li teknoloji şirketi ’ın da sahibi olan , Perşembe günü tarihinde ilk kez 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı. Böylece Alphabet, ABD’de 1 trilyon dolar piyasa değerini gören dördüncü şirket oldu. 2018'de 1 trilyon doları görerek bunu yapan ilk ABD şirketi olmuş ve Apple'ı Amazon ve izlemişti.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 17.1.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 12:09 ABONE OL
Alphabet 1 tirlyon dolar piyasa değerine ulaşan dördüncü şirket oldu

ABD'li teknoloji şirketi Google'ın da sahibi olan Alphabet, Perşembe günü tarihinde ilk kez 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı.

Böylece Alphabet, ABD'de 1 trilyon dolar piyasa değerini gören dördüncü şirket olurken, Apple 2018'de 1 trilyon doları görerek bunu yapan ilk ABD şirketi olmuş ve Apple'ı Amazon ve Microsoft izlemişti.

Söz konusu gelişmenin ardından Alphabet hisseleri Perşembe gününü yüzde 0.76 artışla 1,450.16 dolara yükseldi ve kapanıştan dakikalar önce de, 1,450.70 dolarla tarihinin en yüksek düzeyini gördü.

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Alphabet 1 tirlyon dolar piyasa değerine ulaşan dördüncü şirket oldu
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