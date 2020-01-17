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Son dakika haberi: Yetiştiricilere 85 milyon liralık destek bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı , yetiştiricilere hastalıktan ari işletme desteği kapsamında 84,8 milyon lira ödeme yapacaklarını açıkladı. Ödemeler, bugün hesaplara yatacak.

İHA Haberler
Giriş Tarihi: 17.1.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 11:26 ABONE OL
Son dakika haberi: Yetiştiricilere 85 milyon liralık destek bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yetiştiricilere hastalıktan ari işletme desteği kapsamında 84,8 milyon lira ödeme yapacaklarını açıkladı. Ödemeler, bugün hesaplara yatacak.

Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili şu açıklamada bulundu:

"Hastalıktan ari işletme desteği kapsamında, bin 253 işletmemize 323 bin 247 baş hayvan için toplam 84,8 milyon lira ödeme yapacağız. Yetiştiricilerimize ayrıca, küpe uygulama ve hayvan atık desteği ödemesi de yapılacak. Ödemeler, bugün yetiştiricilerimizin hesaplarına aktarılmış olacak."

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Son dakika haberi: Yetiştiricilere 85 milyon liralık destek bugün hesaplarda
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