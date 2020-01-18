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'dan açıklaması! 5 yıldızlı olacak

’nin Otomobili’ne ilişkin çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 'dan hakkında bir açıklaması geldi. Yapılan son açıklamada aracın normlarını sağlayacağı açıklandı.

Giriş Tarihi: 18.1.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 10:49 ABONE OL
TOGG'dan son dakika yerli otomobil açıklaması! 5 yıldızlı olacak

Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan yerli otomobile ilgi oldukça yüksek. Yerli otomobilin tasarımı ve elektrikli olması beğeni topladı.

Şimdi de güvenlik konusunda ilerlemelerin kaydedilmesine başlandı. Yerli otomobil yüksek çarpışma dayanımı, kapsamlı aktif ve pasif güvenlik ögeleriyle birlikte ileri sürücü destek sistemlerine sahip olacak.

Bunlarla birlikte 2022 yılında Euro NCAP 5 Yıldız Güvenlik normlarını sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklama TOGG'un Twitter hesabından yapıldı.

Yerli otomobil çarpışma testinden 5 yıldız alacak

İşte o açıklama:

Yerli otomobil hakkında flaş haber! O tarihte tamamlanacak

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TOGG'dan son dakika yerli otomobil açıklaması! 5 yıldızlı olacak
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