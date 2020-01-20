Oxfam: 2 bin 153 milyarder, dünyanın yüzde 60'ından daha zengin

Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'daki yıllık toplantısı öncesinde Oxfam tarafından yayımlanan "Önemseme Zamanı" isimli raporda, dünyanın yüzde 1'lik en zengin kesiminin, 6,9 milyar kişiden 2 kat daha zengin olduğu belirtildi.

Raporda, hükümetlere "eşitsizlik giderici politikalar" hayata geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

2 bin 153 milyarderin 4,6 milyar kişiden daha fazla zengin olduğu bildirilen raporda, zengin kişi ve şirketlerin son derece az vergilendirildiği ve bunun sonucunda kamu hizmetlerine daha az kaynak ayırıldığı vurgulandı.

Cinsiyet temelli eşitsizliklere de dikkat çekilirken, kadınların bakım hizmetlerinde orantısız sorumluluk taşıdıkları ve düşük ekonomik fırsatlara sahip oldukları kaydedildi.

Dünyanın en zengin 22 kişisinin Afrika'daki tüm kadınlardan daha fazla varlığa sahip olduğuna işaret edildi.

Küresel ölçekte kadınların günlük 12,5 milyar saatlik ücretsiz bakıcılık hizmetiyle küresel ekonomiye yıllık 10,8 trilyon dolar katkıda bulunduğu belirtilen raporda, bunun da küresel teknoloji endüstrisinin 3 katından daha fazla olduğu vurgulandı.

2030 İTİBARIYLA 100 MİLYON DAHA AZ KİŞİ, YOKSULLUK İÇİNDE YAŞAYACAK

Gelecek 10 yılda her zenginden yüzde 0,5 fazla vergi alınmasının, yaşlı ve çocuk bakımıyla eğitim ve sağlık sektöründeki 117 milyon kişilik iş gücü ihtiyacını karşılayabileceğine işaret edildi.

Eşitsizlikleri yok etmenin, yoksullukla mücadelede ekonomik büyümeden daha etkili olduğu belirtilen raporda, gelir dağılımındaki eşitsizliği yüzde 1 oranında düşüren ülkelerde 2030 itibarıyla 100 milyon daha az kişinin yoksulluk içinde yaşayacağı ileri sürüldü.

Raporda görüşlerine yer verilen Oxfam'ın yöneticilerinden Amitabh Behar, son 10 yılda milyarder sayısının ikiye katlandığını vurgulayarak, "Zengin ve fakir arasındaki ara, eşitsizlik giderici politikalar uygulanmadan kapatılamaz." ifadesini kullandı.

Behar, "bozuk ekonomilerin" milyarderlerin cebini doldurduğu yorumunu yaparak, "Büyük işletmeler, sıradan insanların sırtından para kazanıyor. Tabii ki insanlar, milyarderlerin var olup olmamasını sorgulamaya başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut ekonomik sistemden en az yararlananlar arasında kadınların bulunduğuna dikkati çeken Behar, "Milyarlarca saat temizlik, mutfak işiyle yaşlı ve çocuk bakımına harcıyorlar. Ücretsiz iş sektörü, ekonomilerin gizli motoru." yorumunda bulundu.

Oxfam'ın raporunda kullandığı veriler, Credit Suisse'un Küresel Servet Raporu'na dayanıyor.