Dolar/TL haftaya yükselişle başladı

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,8950'den işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 5,8388, en yüksek 5,9122 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazancıyla 5,8882'den tamamladı.

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Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,8950'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 6,5440'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 7,6610'dan satılıyor.

Sterlin/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,2990, avro/dolar yüzde 0,1 artışla 1,1100 seviyesinden alıcı buluyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen altında 97,6 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, bugün gerçekleştirilecek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2019 değerlendirmesine ilişkin haber akışının yanı sıra yurt dışında Libya'ya dair gelişmelerin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,85'in destek olarak izleneceğini kaydetti.