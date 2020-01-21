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belli oldu!

Online istatistik portalı Statista tarafından yayımlanan "2019'da Piyasa Değerine Göre En Büyük " raporuna göre en değerli 10 şirketten 7'sini dijital teknoloji üzerine yoğunlaşan şirketler oluşturuyor. İlk 10'daki teknoloji şirketlerinin 5'ini 'li şirketler oluştururken, bu şirketlerin piyasa değeri 5 trilyon doları aşmış durumda. Piyasa değeri en yüksek şirketler listesine giren 2 'li şirket de yapay zekadan e-ticarete kadar pek çok alandan ABD'li rakiplerine meydan okuyor. İşte !

AA Haberler
Giriş Tarihi: 21.1.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 12:45 ABONE OL
Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu!

listesine 10 yıl önce 2 teknoloji şirketi girebilirken, 2019 verilerine göre piyasa değeri en yüksek şirketler listesinde dijital teknoloji üzerine yoğunlaşan 7 şirket yer alıyor.

Online istatistik portalı Statista tarafından yayımlanan "2019'da Piyasa Değerine Göre En Büyük " raporuna göre teknoloji şirketlerinin yükselişi devam ediyor. 2010 yılında sadece 2 teknoloji şirketi en değerli 10 şirket arasında kendine yer bulabilirken 10 yıl sonra teknoloji şirketleri listeyi domine ederek 7 şirketle listede yer aldı.

İlk 10'daki teknoloji şirketleri sıralamasında Amerikalı şirketlerin ağırlığı dikkati çekiyor. listede 5 şirket ile kendine yer bulurken, listede 2 şirket ile yer aldı.

Markets Insider sitesinde yer alan habere göre, sadece teknoloji şirketleri baz alındığında, dünyanın en değerli 5 teknoloji şirketi de ABD'de yer alıyor. ABD'li 5 teknoloji şirketinin piyasa değeri ise 5 trilyon doları aşmış durumda. Yapay zekadan bulut bilişime, e-ticaretten akıllı telefonlara kadar hemen hemen her alanda faaliyet gösteren şirketler her geçen gün değerlerini artıyor.

İŞTE LİSTEDE YER ALAN İLK 5 TEKNOLOJİ ŞİRKET VE PİYASA DEĞERLERİ:

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Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu!
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