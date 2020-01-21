Haberler > Haberler Haberleri > Son Dakika: Borsa İstanbul'dan tarihi rekor!

: 'dan tarihi rekor!

haberi... 'da 123 bin puana ulaşarak tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Giriş Tarihi: 21.1.2020 15:32 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 15:59 ABONE OL
Son Dakika: Borsa İstanbul'dan tarihi rekor!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün içerisinde 123 bin 246 puana ulaştı. Böylece Borsa'da tüm zamanların en yüksek seviyesi görülmüş oldu.

Dün 122 bin 900 puanı aşarak tarihinin en yüksek seviyesini gören Borsa, kapanışı 122 bin 620 puandan yaparak tarihinin en yüksek kapanış seviyesini görmüştü.

BORSAYI TAKİP İÇİN TIKLAYIN!

Sabah saatlerinde güne düşüşle 121 bin puandan başlayan Borsa, gün içerisinde yükselişe geçerek saat 15.30 itibarıyla yüzde 0.40 artışla 123 bin puanı aştı ve tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

BIST 100 endeksi şu sıralarda 123 bin puan üzerinde seyrini sürdürüyor.

Bakan Albayrak'tan flaş 2019 değerlendirmesi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Borsa İstanbul'dan tarihi rekor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN