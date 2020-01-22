Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Davos'ta basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, zirveye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'tan Davos Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

TÜRK VARLIKLARINA GÜVENENLER KAZANDI

Bakan Albayrak, '20. yüzyılın ekonomi okumaları artık değişti. Türkiye ile ilgili olumlu bir süreç var. Türk varlıklarına güvenenlerin kazandığı bir yılı geçirdik." dedi.

Bakan Albayrak, "2020 yılı sorunların azaldığı bir yıl olacak. Dünyada büyümeye katkı sunacak ülke sayısı azalıyor. 2020 ertelenen yatırımların devreye gireceği bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.

YABANCI YATIRIMCILARIN İLGİSİ YOĞUN

Yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi oldukça yoğun. İstanbul'un finans merkezi olması doğal bir süreç.