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günün ilk yarısında seviyeyi gördü

'da , günün ilk yarısında yüzde 0,09 artışla 123.665,37 puana yükseldi. Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 124.536,63 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 123.500,00 - 124.000,00 bandında dengelendi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 127.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini, 120.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 22.1.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 14:03 ABONE OL
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 artışla 123.665,37 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 109,26 puan artarak 123.665,37 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,51 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,52 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,07 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 124.536,63 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 123.500,00 - 124.000,00 bandında dengelendi.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğuna ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargılanma sürecine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 127.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini, 120.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
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