Son Dakika: Borsa rekorla açıldı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,53 artarak 124.215,90 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 659,79 puan ve yüzde 0,53 değer kazanarak 124.215,90 puanla tarihi zirvesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,94 ve holding endeksi yüzde 0,76 yükseliş kaydetti.

Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi dün gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu 123.804,00, kapanış rekorunu da 123.556,10 puana taşıdı. Günlük bazda yüzde 0,76 değer kazanan endeksin, yıl başından bu yana toplam getirisi ise dün itibarıyla yüzde 8'e ulaştı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğuna ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargılanma sürecine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 127.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini, 120.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.