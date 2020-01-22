Haberler > Haberler Haberleri > Son Dakika: Borsa rekorla açıldı!

Son Dakika: rekorla açıldı!

Son dakika haberi... 'da güne yüzde 0,53 artışla 124 bin 215 puandan başladı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 127.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini, 120.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 22.1.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 10:13 ABONE OL
Son Dakika: Borsa rekorla açıldı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,53 artarak 124.215,90 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 659,79 puan ve yüzde 0,53 değer kazanarak 124.215,90 puanla tarihi zirvesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,94 ve holding endeksi yüzde 0,76 yükseliş kaydetti.

Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi dün gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu 123.804,00, kapanış rekorunu da 123.556,10 puana taşıdı. Günlük bazda yüzde 0,76 değer kazanan endeksin, yıl başından bu yana toplam getirisi ise dün itibarıyla yüzde 8'e ulaştı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğuna ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargılanma sürecine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 127.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini, 120.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Son Dakika: Borsa İstanbul'dan tarihi rekor!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Borsa rekorla açıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN