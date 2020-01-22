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/TL yükseliş eğiliminde

/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 5,9430'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euo/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 6,5860'tan, /TL yüzde 0,1 azalışla 7,7585'ten satılıyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç olarak öne çıktığını söyleyen analistler, 5,90'ın destek konumunda izleneceğini dile getirdi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 22.1.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 10:38 ABONE OL
Dolar/TL yükseliş eğiliminde

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 5,9430'dan işlem görüyor.

Dün en düşük 5,9115, en yüksek 5,9377 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 5,9345'ten tamamladı.

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Dolar/TL, yükselişini 4'üncü işlem gününe taşımasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,9430'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 6,5860'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 7,7585'ten satılıyor.

Sterlin/dolar yüzde 0,1 artışla 1,3058'den, avro/dolar dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde 1,1082'den alıcı buluyor. Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 97,6 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, küresel piyasaların, ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargılanma sürecine odaklandığını, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve 2. el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç olarak öne çıktığını söyleyen analistler, 5,90'ın destek konumunda izleneceğini dile getirdi.

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Dolar/TL yükseliş eğiliminde
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