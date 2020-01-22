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belli oldu! İşte ilk sıradaki marka

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu 'ın "" araştırması yayınlandı. , bu yıl itibarıyla 220,8 milyar dolarlık değere ulaşan "" olurken, bu şirketi 160 milyar dolarla , 141 milyar dolarla izledi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 22.1.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 11:39 ABONE OL
Dünyanın en değerli markası belli oldu! İşte ilk sıradaki marka

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "-Global 500-2020" araştırması sonuçlandı.

Araştırma verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl 187,9 milyar dolarlık marka değeriyle ilk sırada yer alan , değerini yüzde 17,5 artırarak 220,8 milyar dolara çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.

Dünya devleri arasında Google, marka değerindeki yüzde 11,9'luk artışla 159,7 milyar dolara ulaşarak ikinciliğe yükselirken, Apple'ın marka değeri geçen yıla göre yüzde 8,5 gerileyerek 141 milyar dolara düştü ve şirket üçüncü sırada yer aldı.

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Dünyanın en değerli markası belli oldu! İşte ilk sıradaki marka
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