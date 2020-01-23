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Araç sahipleri dikkat! 'de 2019 yılı ilk taksit ödemesi için son 9 gün!

Bu yıla ilişkin () birinci taksit ödemesi için tanınan süre 31 Ocak Cuma günü dolacak. Bu yıl uygulanacak MTV, ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki taksitte ödenecek. Ankara Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öz, "MTV ödemesinde son günün geçirilmemesi önemli. Verginin ödenmemesi durumunda bu yıl için yüzde 1,6 gecikme zammı uygulanıyor" dedi

AA Haberler
Giriş Tarihi: 23.1.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 12:49 ABONE OL
Araç sahipleri dikkat! MTV'de 2019 yılı ilk taksit ödemesi için son 9 gün!

Bu yıl uygulanacak , ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki taksitte ödenecek. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek. MTV'nin ilk taksidi, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV ödeme alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını görüntüleyip ödeme imkanına sahip bulunuyor.

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Araç sahipleri dikkat! MTV'de 2019 yılı ilk taksit ödemesi için son 9 gün!
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