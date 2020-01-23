Haberler > Haberler Haberleri > Bakan Albayrak'tan Davos'ta önemli görüşmeler

Bakan Albayrak'tan Davos'ta önemli görüşmeler

Hazine ve Maliye Bakanı , "Davos’ta ABD . Steven Mnuchin ile ülkelerimiz arasındaki işbirliği açısından önemli bir görüşme yaptık. " dedi.

Giriş Tarihi: 23.1.2020 16:23 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 16:34 ABONE OL
Bakan Albayrak'tan Davos'ta önemli görüşmeler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Davos'ta ABD Hazine Bakanı Sn. Steven Mnuchin ile ülkelerimiz arasındaki işbirliği açısından önemli bir görüşme yaptık. " ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak, "Davos'ta ABD Hazine Bakanı Sn. Steven Mnuchin ile ülkelerimiz arasındaki işbirliği açısından önemli bir görüşme yaptık. Ayrıca EBRD Başkanı Suma Chakrabarti, JBIC Başkanı Tadashi Maeda başta olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluş ve fon yöneticisi ile bir araya geldik." dedi.

Bakan Albayrak Davos Zirvesi'nde konuştu: Türkiye'nin güçlü bir karnesi var

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Albayrak'tan Davos'ta önemli görüşmeler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN