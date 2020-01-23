Bakan Albayrak: Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos 2020 Zirvesi'nde konuştu. Bakan Albayrak önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'tan Davos Zirvesi'nde önemli açıklamalar "Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam"

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları;

İLK KEZ CARİ FAZLA VERİLDİ

Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam. Türkiye'de özel sektörün borç durumu benzerlerine göre oldukça iyi. Türkiye'nin ekonomisi ilk kez cari fazla verdi. Özellikle bugünlerde Türkiye'nin özel sektörü çok şey öğrendi. Üretim ve fiyat performans konusunda. Son 17 yılda çok fazla yatırımlar yapıldı.

TÜRKİYE'NİN KRİZLERİN ÜSTESİNDEN GELME KONUSUNDA GÜÇLÜ KARNESİ VAR

Yaşadığımız problemlerden çok fazla şey öğrendik. Türkiye'nin yerel krizlerin üstesinden gelme konusunda güçlü bir karnesi var.

Türkiye'den böyle bir iyileşme kimse beklemiyordu. Son 17 yılda çok büyük yatırımlar yaptık.

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