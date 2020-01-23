Christine Lagarde: Enflasyonda ılımlı artış sinyalleri var

ECB Başkanı, "Gelen veriler büyüme dinamiklerinde biraz istikrar olduğunu işaret ediyor." diyerek, büyüme görünümüne ilişkin risklerin daha az belirgin olduğunun altını çizdi.

Enflasyonu artırmak için önemli derecede teşvik ihtiyacı olduğunu vurgulayan ECB Başkanı, "Yapısal reformlara başlanmalı." diyerek hükümetlere uzun vadeli büyüme potansiyeli artırma çağrısında bulundu ve "Mali alanı bulunan hükümetler harekete geçmeli." diye ekledi.

"Borçlu ülkeler ihtiyatlı maliye politikaları izlemeli." diyen Lagarde, daha fazla büyüme yanlısı mali politika çağrısını yineledi.

ECB Başkanı Lagarde, aşağı yönlü risklerin değerlendirilmesinde ticaretin önemli bir unsur olduğunu ifade etti ve ABD ile Çin arasındaki birinci aşama ticaret anlaşmasının belirsizliği azalttığına dikkat çekti. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki ticaret konusunda da çalışılmaya devam edilmesini beklediğini sözlerine ekledi.

Enflasyon stratejisine ilişkin tercihini açıklamayan Lagarde, bankanın risk dengesiyle ilgili görüşünde oy birliği olduğunu söyledi.

Banka faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Politika faizi sıfır, mevduat faizi yüzde eksi 0.50 ve marjinal fonlama faizi de yüzde 0.25'te bırakıldı. Varlık alımlarında değişikliğe gidilmedi, aylık 20 milyar euro seviyesinde kaldı.

ECB 2003'ten bu yana ilk kez stratejik değerlendirme yayınladı.