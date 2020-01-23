Corono virüs salgınıyla petrol fiyatları düştü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 17 kişinin ölümüne neden olan corona virüsünün küresel piyasalarda yarattığı satış baskılarıyla, petrol fiyatları düştü.



Petrol fiyatları, corona virüsünün ekonomik büyümeyi ve dolayısıyla petrol talebini düşürebileceği endişesiyle yüzde 1.0 dolayında geriledi.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda son 7 haftanın en düşük seviyelerinde işlem görüyor.

Çin'de yaşanan ve yayılma olasılığı artan virüs ile ABD'de haftalık petrol stoklarının 1,6 milyon varil artacağı tahmini, fiyatların gerilemesinde etkili oldu.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,33 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,78 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolde teknik olarak 62,36 ile 62,46 dolar aralığının direnç, 62,16 ile 62,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.