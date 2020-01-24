Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: TL varlıklara güvenenler kazandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ağustos 2018'den bugüne Türk lirası varlıklarına güvenenlerin, yatırım yapanların kazandığını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, finansal yatırım araçlarının karşılaştırmalı getirilerini değerlendirdi.

Borsa ve devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) getirilerine dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"DÖVİZ VE SPEKÜLATİF BEKLENTİLERE YATIRIM YAPANLAR ÖNEMLİ BİR GETİRİYİ KAÇIRDI"

"Ağustos 2018'den bugüne Türk lirası varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı. Uzun vadeli DİBS yatırımcısı yüzde 101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi yüzde 33,3 değer sağladı. Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı."

EN YÜKSEK GETİRİ DİBS'DEN

Finansal yatırım araçlarının getirilerinin karşılaştırmalı olarak gösterildiği infografiğe göre, 31 Ağustos 2018'den bugüne dolar ve avro, Türk lirası karşısında sırasıyla yüzde 9,8 ve yüzde 13,7 değer kaybetti. Söz konusu dönemde orta vadeli DİBS, yatırımcısına yüzde 68,3 getiri sağladı.

2019 yılında da uzun ve orta vadeli DİBS yatırımcısı, sırasıyla yüzde 39,1 ve yüzde 34 getiri elde etti.

Geçen yıl BIST 100 endeksi yüzde 29,7 değer kazandı.

Albayrak, paylaşımında konuya ilişkin bir infografiğe de yer verdi.

2018 Ağustos'tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı.



Uzun vadeli DIBS yatırımcısı %101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi %33,3 değer sağladı.



Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı. pic.twitter.com/L7YJgzLsWQ — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 24, 2020