Haberler > Haberler Haberleri > Benzin ve motorine indirim geldi

ve motorine indirim geldi

varil fiyatlarında uzun bir aradan sonra indirim geldi. Akaryakıttaki bu indirim son kullanıcıya da yansıdı. Buna göre gece yarısından itibaren motorinde 21, benzinde 23 kuruş indirim yapıldı.

İHA Haberler
Giriş Tarihi: 28.1.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 09:21 ABONE OL
Benzin ve motorine indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre motorinde 21, benzinde 23 kuruş indirim gerçekleşti.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI 20 KURUŞTAN FAZLA GERİLEDİ

Geceyarısında itibaren geçerli olan indirimin ardından İstanbul'da benzinin litre satış fiyatı ortalama 6,79 liraya, Ankara'da 6,89 liraya, İzmir'de 6,90 liraya düşecek. Motorin fiyatları ise İstanbul'da ortalama 6,32 liraya, Ankara'da 6,39 liraya ve İzmir'de 6,40 liraya geriledi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Son dakika: FSM Köprüsü'nde yangın! Kullanılamaz hale geldi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Benzin ve motorine indirim geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN