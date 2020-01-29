Haberler > Haberler Haberleri > Çin'in ekonomik büyümesi yüzde 5'in altına inebilir

'in ekonomik büyümesi yüzde 5'in altına inebilir

'de bir kamu ekonomistine dayanarak yayımlanan haberlere göre, ülkede ekonomik büyümenin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.0’ın altına düşebilir.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 29.1.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 17:08 ABONE OL
Çin'in ekonomik büyümesi yüzde 5'in altına inebilir

Haberlere göre, böyle bir senaryoda, Çin hükümeti büyüme hızını yüksek tutabilmek için, faizleri daha da düşürerek politika desteklerini artırabilir, ancak bu durumda bütçe açığı da yüzde 3.0'den fazla büyüyebilir.

Söz konusu ekonomist, bu öngörüleri, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümlerin Şubat ortasında zirveye ulaşması ve Mart sonuna doğru giderek yavaşlaması varsayımına dayanıdırıyor ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in coronavirüsten, 2003'te ortaya çıkan SARS virüsünden çok daha fazla etkilenebileceğini öngörüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çin'in ekonomik büyümesi yüzde 5'in altına inebilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN