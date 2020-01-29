Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan flaş açıklama: 210 binden fazla yeni istihdam oluşacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Üreten, değer katan ve istihdam oluşturan tüm girişimcilerimizin yanındayız. Sadece 2019 yılında 136 milyar liralık 5 bin 691 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu projeler tamamlandığında 210 binin üzerinde yeni istihdam olmasının önünü açmış olacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi 9 Şubat'ta İstanbul'dan hareketle başlayacak.

(Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi) Bu seneki seferi, yeni kurduğumuz TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda yapacağız. Seferde yer ve deniz bilimleri, biyoloji, kimya, uzay ve sosyal bilimler gibi farklı alanlarda 15 proje gerçekleştirecek bilim insanları yer alacak