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SON DAKİKA: 'nin 2020 yılında tahmini olarak tüketeceği miktarı belli oldu

'nin 2020 yılında tüketeceği tahmini miktarı belli oldu. Son dakika açıklamasına göre Türkiye 2020 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) tahminine göre, bu yıl içinde 52 milyar 19 milyon 230 bin metreküp doğal gaz tüketecek.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 29.1.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 09:33 ABONE OL
SON DAKİKA: Türkiye'nin 2020 yılında tahmini olarak tüketeceği doğal gaz miktarı belli oldu

EPDK'nin 2020 yılı ulusal doğal gaz tüketim tahminine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, Türkiye'nin bu yıl içinde 52 milyar 19 milyon 230 bin 516 metreküp (553 milyar 484 milyon 612 bin 693 kilovatsaat) doğal gaz tüketeceği öngörüldü.

Tüketim tahmini hesaplamasında doğal gazın 9 bin 155 kalori/metreküp üst ısıl değeri esas alındı.

Öte yandan, EPDK'nin, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliğinin bazı maddeleri çerçevesinde Piyasa İşletim Usul ve Esasları'nda değişikliğe gidilmesine ilişkin kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

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