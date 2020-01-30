Haberler > Haberler Haberleri > Son dakika: Yılın ilk enflasyon raporu açıklanıyor

Son dakika: Yılın ilk enflasyon raporu açıklanıyor

Son dakika haberi: Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yılın ilk enflasyon raporunu açıklıyor. Murat Uysal, "Türkiye'nin risk primi belirgin ölçüde geriledi" diyerek, enflasyon beklentilerinde belirgin bir iyileşme sağlandığını ifade etti. Uysal, 2020 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.2 olarak açıkladı.

Giriş Tarihi: 30.1.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 10:59 ABONE OL
Son dakika: Yılın ilk enflasyon raporu açıklanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yılın illk enflasyon raporunu açıklıyor.

Murat Uysal, "Türkiye'nin risk primi belirgin ölçüde geriledi" dedi.

Murat Uysal'ın konuşmasından satır başları:

Enflasyon beklentilerinde belirgin bir iyileşme sağladık. Gerileyen risk primi faizlerin düşmesinde belirleyici oldu.

Kredi faizleri geriledi ve kredi kanalının büyümeye desteği artış gösterdi. Gıda enflasyonu işlenmemiş gıda kaynaklı yükselirken, hizmet enflasyonu yataya yakın seyir izledi.

3. çeyrekte büyümenin temel belirleyicisi iç talep oldu. Yatırım ve istihdamdaki iyileşme ile yurt içi talebin kademi olarak güçlenmeye devam etmesini bekliyoruz.

2020 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,2, 2021 yılı sonunda yüzde 5.4 ve ortalama yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. 2020 yılında enflasyonun yüzde 6.2 ile yüzde 10.2 aralığında gerçekleşeceği öngörülmektedir"

APara CANLI YAYIN

AYRINTILAR GELİYOR...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: TL varlıklara güvenenler kazandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Yılın ilk enflasyon raporu açıklanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN