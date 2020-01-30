Son dakika: Yılın ilk enflasyon raporu açıklanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yılın illk enflasyon raporunu açıklıyor.

Murat Uysal, "Türkiye'nin risk primi belirgin ölçüde geriledi" dedi.

Murat Uysal'ın konuşmasından satır başları:

Enflasyon beklentilerinde belirgin bir iyileşme sağladık. Gerileyen risk primi faizlerin düşmesinde belirleyici oldu.

Kredi faizleri geriledi ve kredi kanalının büyümeye desteği artış gösterdi. Gıda enflasyonu işlenmemiş gıda kaynaklı yükselirken, hizmet enflasyonu yataya yakın seyir izledi.

3. çeyrekte büyümenin temel belirleyicisi iç talep oldu. Yatırım ve istihdamdaki iyileşme ile yurt içi talebin kademi olarak güçlenmeye devam etmesini bekliyoruz.

2020 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,2, 2021 yılı sonunda yüzde 5.4 ve ortalama yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. 2020 yılında enflasyonun yüzde 6.2 ile yüzde 10.2 aralığında gerçekleşeceği öngörülmektedir"

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