Bakan Albayrak'tan tahvil faizi açıklaması: Kasım 2016’dan bu yana ilk kez tek hane

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2 yıllık gösterge tahvilin faizinde %9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık." dedi.

TAHVİL FAİZİNDE 2016'DAN BU YANA İLK KEZ TEK HANEYİ YAKALADIK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde %9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor.



2 yıllık gösterge tahvilin faizinde %9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık.



Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 31, 2020