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Son dakika... paniği sonrası piyasalar nasıl seyrediyor? Küresel piyasalarda toparlanma eğilimi

Küresel piyasalar etkisi devam ediyor. Küresel piyasalarda, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüse dair iyimserliği artıran açıklamalarının ardından toparlanma eğilimi dikkati çekerken, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon verileri ile ABD'de Tüketici Güven Endeksi takip edilecek. Piyasalardaki son dakika gelişmeleri...

AA Haberler
Giriş Tarihi: 31.1.2020 10:32 ABONE OL
Son dakika... Coronavirüs paniği sonrası piyasalar nasıl seyrediyor? Küresel piyasalarda toparlanma eğilimi

DSÖ, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti. Küresel acil durum ilan edilmesinin nedeninin Çin'in salgına karşı verdiği mücadeleden kaynaklanmadığını vurgulayan örgüt, Çin ile ticari aktiviteleri ve bu ülkeye yapılan seyahatleri kısıtlamaya yönelik önlemler için de hiçbir gerekçe olmadığını savundu. Çinli yetkililer de koronavirüs salgınıyla mücadelede çok önemli bir aşamada olduklarını belirterek, ülkeleri seyahat ve ticaret konusundaki ''aşırı tepkiye karşı" uyardı.

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Son dakika... Coronavirüs paniği sonrası piyasalar nasıl seyrediyor? Küresel piyasalarda toparlanma eğilimi
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