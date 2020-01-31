Ekonomide peş peşe sevindiren haberler: 171 milyar dolara ulaştı

Son dakika haberi: 2019'da dış ticaret açığı yüzde 43.5 azalarak 31.2 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin ihracatı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolara yükseldi, ithalatı yüzde 9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı yüzde 43,5 azalarak 31 milyar 174 milyon dolara olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan 2019 yılına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, ihracat geçen yıl, 2018'e göre yüzde 2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat yüzde 9,1 düşüşle 202 milyar 705 milyon dolara indi.

Dış ticaret açığı ise yüzde 43,5 azalarak 55 milyar 126 milyon dolardan, 31 milyar 174 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılında 75,3 iken geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 84,6'ya çıktı.

ARALIK AYI İHRACATI

İhracat, 2019 yılı aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 14 milyar 694 milyon dolar, ithalat yüzde 14,9 artarak 19 milyar 19 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,6 artarak 2 milyar 744 milyon dolardan, 4 milyar 325 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,3 olarak belirlendi.

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2019 Aralık ayında imalat sanayinin payı yüzde 93, tarım ve ormancılık sektörünün payı yüzde 4,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 0,5 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, aralıkta ara mallarının payı yüzde 75,4, sermaye mallarının payı yüzde 14,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,2 oldu.

2019 yılı dış ticaret verileri açıklandı! Dış ticaret açığı azalıyor | Video

GENEL TİCARET SİSTEMİ'NE GÖRE DIŞ TİCARET

Genel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artarak 180 milyar 718 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,1 azalarak 210 milyar 261 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu yılda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,9 oldu.

Aralık ayında Genel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 15 milyar 684 milyon dolar, ithalat yüzde 19,3 artarak 19 milyar 971 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 78,5 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin turizm geliri, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 34 milyar 520 milyon 332 bin dolara yükselirken, ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 52 milyona yaklaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

TURİZM GELİRLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Buna göre, turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 34 milyar 520 milyon 332 bin dolara çıktı. Söz konusu gelirin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 83,3'ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 16,7'si yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Geçen yılki gelirin 25 milyar 355 milyon 577 bin dolarını kişisel harcamalar, 9 milyar 164 milyon 755 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu dönemde kişi başına ortalama gecelik harcama 68 dolar, yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması da 50 dolar oldu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 13,7 artarak 51 milyon 860 bin 42 kişiye ulaştı.

Bunların yüzde 86,2'sini (44 milyon 712 bin 970 kişi) yabancılar, yüzde 13,8'ini (7 milyon 147 bin 72 kişi) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

TURİZM GİDERİ YÜZDE 10,1 AZALDI

Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 10,1 azalarak 4 milyar 403 milyon 670 bin dolara geriledi. Bunun 3 milyar 668 milyon 879 bin doları kişisel, 734 milyon 791 bin doları ise paket tur harcamaları olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15,1 artarak 9 milyon 650 bin 512 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 456 dolar olarak gerçekleşti.