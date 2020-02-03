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Hazine ve Maliye Bakanı : 2020'ye güçlü başlangıç yapmış olduk

Hazine ve Maliye Bakanı , "Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak’ta 51,3 oldu. 2020‘ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 10:12 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 2020'ye güçlü başlangıç yapmış olduk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi)'nin Ocak'ta 51.3 olduğunu açıkladı.

"2020'YE GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ YAPMIŞ OLDUK"

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak'ta 51,3 oldu. 2019'u tüm göstergelerde sağladığımız beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatmıştık. 2020'ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 2020'ye güçlü başlangıç yapmış olduk
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