Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 2020'ye güçlü başlangıç yapmış olduk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi)'nin Ocak'ta 51.3 olduğunu açıkladı.

"2020'YE GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ YAPMIŞ OLDUK"

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak'ta 51,3 oldu. 2019'u tüm göstergelerde sağladığımız beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatmıştık. 2020'ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk." dedi.

Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak'ta 51,3 oldu.



2019'u tüm göstergelerde sağladığımız beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatmıştık. 2020'ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 3, 2020