Son dakika | THY'den flaş duyuru: Şubat ayı sonuna kadar durduruldu

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan Koronavirüs nedeniyle THY Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine seferlerini Şubat ayının sonuna kadar durdurduğunu açıkladı.

"ŞUBAT AYI SONUNA KADAR DURDURUYORUZ"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter'dan paylaştığı mesajta, "Koronavirüsü kaynaklı durumu tüm ulusal ve uluslararası otoriteler ile temas halinde takip etmekteyiz. Bu doğrultuda; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi Şubat ayı sonuna kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsü kaynaklı durumu tüm ulusal ve uluslararası otoriteler ile temas halinde takip etmekteyiz. Bu doğrultuda; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi Şubat ayı sonuna kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) February 3, 2020