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Son dakika | 'den flaş duyuru: Şubat ayı sonuna kadar durduruldu

Türk Hava Yolları, Koronavirüs nedeniyle Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediği seferlerini Şubat ayı sonuna kadar durdurduğunu son dakika olarak açıkladı. Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "Koronavirüsü kaynaklı durumu tüm ulusal ve uluslararası otoriteler ile temas halinde takip etmekteyiz" dedi.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 16:13 ABONE OL
Son dakika | THY'den flaş duyuru: Şubat ayı sonuna kadar durduruldu

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan Koronavirüs nedeniyle THY Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine seferlerini Şubat ayının sonuna kadar durdurduğunu açıkladı.

"ŞUBAT AYI SONUNA KADAR DURDURUYORUZ"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter'dan paylaştığı mesajta, "Koronavirüsü kaynaklı durumu tüm ulusal ve uluslararası otoriteler ile temas halinde takip etmekteyiz. Bu doğrultuda; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi Şubat ayı sonuna kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika | THY'den flaş duyuru: Şubat ayı sonuna kadar durduruldu
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