Bakan duyurdu! Kanal İstanbul Projesi'nde flaş gelişme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Turhan, burada yaptığı konuşmada, "Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı, askı sürecinin bitmesinin ardından ihale sürecini başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Turhan ayrıca "Antalya Havalimanı'na ilişkin ihale, finans piyasasının stabil hale gelmesi talebi nedeniyle iptal edildi." dedi.