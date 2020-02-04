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Bakan duyurdu! Kanal Projesi'nde flaş gelişme

, "Ankara- hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas’a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız" dedi. "Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullanan Bakan Turhan ayrıca, "Kanal 'un imar planı onaylandı, askı sürecinin bitmesinin ardından ihale sürecini başlatacağız" dedi.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 4.2.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 11:46 ABONE OL
Bakan duyurdu! Kanal İstanbul Projesi'nde flaş gelişme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Turhan, burada yaptığı konuşmada, "Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı, askı sürecinin bitmesinin ardından ihale sürecini başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Turhan ayrıca "Antalya Havalimanı'na ilişkin ihale, finans piyasasının stabil hale gelmesi talebi nedeniyle iptal edildi." dedi.

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Bakan duyurdu! Kanal İstanbul Projesi'nde flaş gelişme
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