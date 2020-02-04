Dolar/TL, yatay seyrini sürdürüyor

Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından 5,9810'dan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda koronavirüs kaynaklı belirsizliklere paralel artan dolar talebiyle dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 5,9867'den tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 5,9810'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 6,6240'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,7865'ten satılıyor.

Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1060'tan, sterlin/dolar de yüzde 0,1 artışla 1,3004'ten işlem görüyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 97,8 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin yanı sıra Suriye'de artan gerilimin de dolar kuru üzerinde etkili olabileceğini belirterek, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Avro Bölgesi'nde ÜFE ve ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,00 seviyesinin psikolojik açıdan önemli direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 5,95'in destek olarak izleneceğini kaydetti.