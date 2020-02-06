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Son dakika: THY'den flaş '' duyurusu

Son dakika haberi: (THY), ’nın uçuş operasyonlarına yeniden açılmasıyla birlikte uçuşların planlandığı gibi icra edildiğini duyurdu.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 6.2.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 10:03 ABONE OL
Son dakika: THY'den flaş 'Sabiha Gökçen Havalimanı' duyurusu

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan duydukları derin üzüntüyle, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı yolculara ve Pegasus ailesine geçmiş olsun dileklerini sunduklarını kaydetti.

UÇUŞLARIMIZ PLANLANDIĞI GİBİ İCRA EDİLMEKTEDİR

Üstün, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uçuş operasyonlarına yeniden açılmasıyla birlikte; uçuşlarımız planlandığı gibi icra edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı. Öte yandan kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı 9 THY uçağının İstanbul Havalimanı, 4 uçağın ise Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildiği bildirildi.

Yönlendirilen uçaklar için intikal uçuşların planlandığını, uçakların peyderpey Sabiha Gökçen Havalimanı'na gönderildiği kaydedildi.

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Son dakika: THY'den flaş 'Sabiha Gökçen Havalimanı' duyurusu
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