Altın fiyatları yatay seyirde

Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 yükselişle 301,7 lira seviyesinde bulunuyor. Gram altın 301,7 lira, çeyrek altın 490 lira ve Cumhuriyet altını 2.008 liradan işlem görüyor

Gram altın, dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 301,5 liradan tamamladı.

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Yeni güne sınırlı yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 301,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 490 lira, Cumhuriyet altını da 2.008 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.567 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin görece hafiflemesiyle birlikte küresel piyasalarda risk iştahının arttığını, altın fiyatlarında ise sakin bir seyir izlendiğini kaydetti.

Bugün, yurt dışında ABD'de ocak ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.540 doların destek, 1.575 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 300-305 lira bandının izleneceğini ifade etti.