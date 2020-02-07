Çin ham petrol üretimini yüzde 15 düşürdü

Konuya yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre, devlete ait ve özel tesisler, geçtiğimiz hafta üretimi günde en az 2 milyon varil rafineye düşürdü.

İnsanlar, tüm şehirler kilitli kaldıkça ve seyahat kısıtlandıkça, havacılık ve ulaşım yakıtlarına olan talep azalmaya devam ettikçe verimin daha da düşeceğini söylüyor.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı tarafından rafine edilen petrolün geri çekilmesi, dünya genelinde enerji piyasalarını sarsıyor. OPEC ve müttefikleri daha fazla kesintiye gidilmesinin fiyatlarda dalgalanma yaşanmasına sebep olabileceğini göz önünde bulunduruyor.