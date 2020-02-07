Son dakika | Bakan Albayrak sosyal medyadan paylaştı: Finans politikasında yeni dönem...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan finans politikaları açısından önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sigorta sektörü vurgusu | Video

"YENİ DEĞİŞİM DÖNEMİ..."

Bakan Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dün finans politikalarımız açısından önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ile sektörün gündemindeki konuları konuştuk. Bu yeni değişim dönemi, sektörün finans sistemimiz içindeki payını artıracağımız bir dönem olacak." ifadelerini kullandı.

Dün finans politikalarımız açısından önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ile sektörün gündemindeki konuları konuştuk. Bu yeni değişim dönemi, sektörün finans sistemimiz içindeki payını artıracağımız bir dönem olacak. pic.twitter.com/0yLYGbufNq — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 7, 2020