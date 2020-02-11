Dolar/TL yükseliş eğiliminde! İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,0180'den işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla dün 6,0247'ye kadar yükselen dolar/TL, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) swap sınırlaması ile yatay seyrederek günü önceki kapanışın yüzde 0,06 altında 6,0134'ten tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 6,0180'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 6,5690'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 7,7770'ten satılıyor.

Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,0910'dan, sterlin/dolar yüzde 0,05 artışla 7,7775'ten alıcı buluyor. Dün üst üste yükselişini 6. işlem gününe taşıyarak 98,88 ile son 4 ayın zirvesini gören dolar endeksi, şu dakikalarda yatay bir seyirle 98,8 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi, dış ticaret ve 4. çeyrek GSYH verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Suriye'ye ilişkin gelişmeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'deki Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumdaki detayların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95-6,05 bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.