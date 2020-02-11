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sınırlı yükselişte

, hisse senedi borsalarındaki yukarı yönlü hareketin ardından yüzde 1.0'den çok yükselse de, koronavirüs nedeniyle ölümlerin artmasına bağlı olarak yükseliş sınırlı kaldı. varili uluslararası piyasalarda 54,07 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) varili 50,22 dolardan alıcı buluyor.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 11.2.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 10:33 ABONE OL
Petrol fiyatları sınırlı yükselişte

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 54,07 dolardan işlem görüyor.

Dün 54,70 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 53,38 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,29 artışla 54,07 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 50,22 dolardan alıcı buldu.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısının 1017'ye yükselmesiyle küresel petrol talebindeki zayıflama devam ediyor.

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), geçen hafta düzenlediği teknik komite toplantısının ardından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının petrol talebi ve piyasası üzerinde olumsuz etki yarattığını kaydetmişti.

OPEC'in mevcut üretim kesintisinin 2020 sonuna kadar uzatılması öngörülen toplantıda, yılın ilk yarısının sonuna kadar ise üretim kesintisinin artırılması tavsiye edilmişti.

Brent petrolde teknik olarak 54,11 ile 54,15 dolar aralığının direnç, 53,91 ile 53,79 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Petrol fiyatları sınırlı yükselişte
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