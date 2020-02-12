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'den uyarısı! "Negatif şoka" neden olabilir

() Yönetim Konseyi Üyesi Gabriel Makhlouf, coronovirüs salgınının, kısa vadede küresel ekonomik büyümede "negatif şoka" neden olabileceği uyarısı yaptı.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 12.2.2020 15:39 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 15:49 ABONE OL
ECB'den koronavirüs uyarısı! Negatif şoka neden olabilir

Enfeksiyonun, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu belirsizlik ve risklere bir yenisini eklediğini vurgulayan Makhlouf, buna karşılık enfeksiyonun potansiyel zararları konusunda henüz bir saptamanın yapılmadığına dikkat çekti.

Aynı anda İrlanda Merkez Bankası'nın Başkanı olan Makhlouf, Brexit sonrasında, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ilişkilerin, mevcut duruma göre daha çok olumsuz etkilerinin olabileceğinin de altını çizdi.

Brexit'in ekonomide büyük değişimlerin yolunu açabileceğine de işaret eden Makhlouf, Birleşik Krallık ve Avrupa iş danyası ve düzenleyici kurumlarını, "daha çok sürtüşme ve fikir ayrılığı" ortamına hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda da uyardı.

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ECB'den koronavirüs uyarısı! "Negatif şoka" neden olabilir
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